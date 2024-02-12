ЕАБР проинвестирует проекты на 3,5 млрд долларов в Казахстане
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Николай Подгузов проинформировал о результатах работы ЕАБР и планах на предстоящий период.
Глава ЕАБР сообщил, что второй год подряд инвестиции Евразийского банка развития в экономику Казахстана ежегодно превышают 1 млрд долларов.
"Объем инвестиций банка за 2022-2023 годы суммарно составил 4,2 млрд долларов. При этом доля казахстанских проектов составила 59%. Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает 3,5 млрд долларов.
Инвестиции предполагается вкладывать, прежде всего, в такие стратегически важные отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, АПК и водные ресурсы", - сообщил он.
Николай Подгузов рассказал, что в текущем году ЕАБР намерен содействовать развитию финансового рынка Казахстана и внедрению новых инструментов для финансирования инфраструктурных проектов.
Также глава ЕАБР представил результаты исследований в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии.
"Банк готов направить грантовые средства в размере до 10 млн долларов на развитие региональных центров экспертизы по водосберегающим и энергоэффективным технологиям и до 400 млн долларов – на проекты, нацеленные на внедрение цифровых технологий водоучета, капитальной лазерной планировки орошаемых земель и создание регионального производственно-сервисного кластера по выпуску современного ирригационного оборудования", - отметил он.
Глава государства приветствовал проведение летом текущего года в Алматы годового собрания ЕАБР и делового форума, в повестку которого войдут такие вопросы, как водно-энергетический комплекс Центральной Азии, развитие транспортного каркаса и финансовых инструментов. Президент также подчеркнул важность поддерживаемых банком инфраструктурных проектов в Казахстане.
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