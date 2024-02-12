ЕАБР проинвестирует проекты на 3,5 млрд долларов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Николай Подгузов проинформировал о результатах работы ЕАБР и планах на предстоящий период.

Глава ЕАБР сообщил, что второй год подряд инвестиции Евразийского банка развития в экономику Казахстана ежегодно превышают 1 млрд долларов.

"Объем инвестиций банка за 2022-2023 годы суммарно составил 4,2 млрд долларов. При этом доля казахстанских проектов составила 59%. Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает 3,5 млрд долларов.

Инвестиции предполагается вкладывать, прежде всего, в такие стратегически важные отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, АПК и водные ресурсы", - сообщил он.