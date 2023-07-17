Джокович впервые за 10 лет проиграл в финале Уимблдона

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Испанец Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа и 42 минуты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.



Испанец по ходу матча выполнил девять эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из 19, а также допустил семь двойных ошибок. На счету Новака Джоковича в этой встрече — две подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из 15 и три двойные ошибки.



Таким образом Джокович во второй раз в карьере проиграл в финале Уимблдона. Сербский спортсмен в последний раз уступал в финале одного из самых престижных турниров в 2013 году Энди Маррею.



Это первая победа 20-летнего Алькараса на Уимблдоне и второй трофей "Большого шлема". Испанец прервал серию серба из 34 побед на матчах на Уимблдоне. Больше него в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях) на этом турнире подряд побеждали только швейцарец Роджер Федерер (40) и швед Бьорн Борг (41). Джокович в последний раз проигрывал на Уимблдоне в 2017 году — в четвертьфинале соревнований серб из-за травмы не смог завершить встречу против чеха Томаша Бердыха.



Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема (23). За свою карьеру он выигрывал Уимблдон семь раз, по этому показателю он уступает только Федереру, в активе которого восемь побед. В 2022 году Джокович в финале был сильнее австралийца Ника Кирьоса.