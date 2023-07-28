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кадр из видео t.me/ztb_qaz Сегодня, 11:03
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Сегодня, 11:03
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Фото: кадр из видео t.me/ztb_qaz

Джеки Чан покорил Казнет, спев под домбру на фоне Жайляу

В социальных сетях появилось видео, на котором всемирно известный актёр и постановщик трюков Джеки Чан спел свою песню на китайском языке под аккомпанемент домбры, передаёт BaigeNews.kz.

Комментаторы отмечают, что видео снято на фоне Жайляу. 

Напомним, ранее Джеки Чан приезжал в Или-Казахский автономный округ КНР для съёмок фильма. Тогда местные этнические казахи подарили актёру шапан и молодого жеребца. А до этого Джеки Чану дарил шапан и домбру казахстанский певец Димаш Кудайберген.

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Сегодня, 11:03
236
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