Двухместный самолёт разбился в Карагандинской области

В Карагандинской области при крушении самолёта погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz.

"30 сентября 2023 года при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета в 07.46 часов не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших. Департаментом по расследованию происшествии Министерства транспорта начато расследование по данному факту", — сообщили в Комитете гражданской авиации.