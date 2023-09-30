Двухместный самолёт разбился в Карагандинской области
Сегодня, 10:33
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Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
264Фото: иллюстративное фото pixabay
В Карагандинской области при крушении самолёта погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz.
"30 сентября 2023 года при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета в 07.46 часов не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших. Департаментом по расследованию происшествии Министерства транспорта начато расследование по данному факту", — сообщили в Комитете гражданской авиации.
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