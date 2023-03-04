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smotrim.ru Сегодня, 22:08
160
Сегодня, 22:08
160
Фото: smotrim.ru

Двухлетний ребёнок утонул в Туркестанской области

В Туркестанской области оставленный без присмотра малыш упал в необорудованное для купания место и утонул передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"4 марта в 18:00 на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что местные жители села Верхний Боралдай Байдибекского района извлекли из воды тело ребёнка 2020 года рождения", — говорится в сообщении МЧС.

На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Туркестанской области.

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#утонул #смерть #ребенок
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:08
160
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