Двухлетний ребёнок утонул в Туркестанской области

Фото: smotrim.ru

В Туркестанской области оставленный без присмотра малыш упал в необорудованное для купания место и утонул передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"4 марта в 18:00 на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что местные жители села Верхний Боралдай Байдибекского района извлекли из воды тело ребёнка 2020 года рождения", — говорится в сообщении МЧС.

На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Туркестанской области.