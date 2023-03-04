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Сегодня, 22:08
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160Фото: smotrim.ru
Двухлетний ребёнок утонул в Туркестанской области
В Туркестанской области оставленный без присмотра малыш упал в необорудованное для купания место и утонул передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"4 марта в 18:00 на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что местные жители села Верхний Боралдай Байдибекского района извлекли из воды тело ребёнка 2020 года рождения", — говорится в сообщении МЧС.
На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Туркестанской области.
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