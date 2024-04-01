  • 1 Апреля, 12:22
  • BAIGENEWS

Двухлетний ребёнок упал в уличный туалет в Мангистау

Сегодня, 11:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54
72
Фото: скриншот

Инцидент произошел во дворе одного из домов в селе Акшукур. Двухлетняя девочка упала в яму туалета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

"Ребенок спасен собственными силами до прибытия спасателей", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Момент спасения девочки попал на видео.

Самое читаемое

Наверх