Двухлетний ребёнок упал в уличный туалет в Мангистау
Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54Сегодня, 11:54
72Фото: скриншот
Инцидент произошел во дворе одного из домов в селе Акшукур. Двухлетняя девочка упала в яму туалета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.
"Ребенок спасен собственными силами до прибытия спасателей", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Момент спасения девочки попал на видео.
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