Двухлетний ребёнок упал в уличный туалет в Мангистау

Инцидент произошел во дворе одного из домов в селе Акшукур. Двухлетняя девочка упала в яму туалета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

"Ребенок спасен собственными силами до прибытия спасателей", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Момент спасения девочки попал на видео.