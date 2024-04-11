Двух полицейских отправили в колонию за взятки, полученные от водителей в Костанае

В суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции И. и А. за получение ими взяток путём вымогательства, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, передаёт BaigeNews.kz.

"Судом установлено, что с 4 по 8 февраля 2023 года инспекторами строевого подразделения департамента полиции Костанайской области А. и И. при патрулировании на служебной машине по улицам Костаная, а также на трассах "Екатеринбург-Алматы", "Костанай-Карабалык", "Костанай-Рудный" посредством устройства для измерения скорости были остановлены 9 авто, двигавшихся с превышением допустимой скорости. За не составление протокола об административном правонарушении водители указанных транспортных средств передали полицейским от 5 000 до 51 000 тенге, а также талон на 10 литров бензина", - сообщили в суде.

И. и А. вину в совершении преступления не признали, от дачи показаний отказались. Их защитники просили суд прекратить производство по делу в связи с допущенными существенными нарушениями норм УПК.

"С учётом личностей подсудимых, характера и степени общественной опасности совершённого деяния, суд назначил А. и И. наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет каждому с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением их права занимать должности на государственной службе, с лишением специального звания "старший лейтенант полиции", - уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.