Двух многодетных россиянок подозревают в торговле детьми

В Москве многодетная мать подозревается в торговле людьми. У неё на иждивении находились 15 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Следователи решили проверить 47-летнюю Юлию Логинову после того, как из больницы им поступили подозрительные данные: в крови двух её детей выявили препарат, который используют при лечении сахарного диабета. И это при том, что таким недугом никто из них не страдал.

Во время проверки документов начали появляться и другие странности. В свидетельстве о рождении Логинова была указана как мать пятилетнего ребёнка. Однако с 2010 года, после операции, она в принципе не может родить ребёнка.

После ряда генетических экспертиз выяснилось, что пятеро детей не имеют никакого родства с матерью. Но, по словам старшего сына Юлии, их мать ни в чем не виновата. Детей она якобы взяла из приюта, а в документах закралась ошибка.

По одной из версий, с регистрацией детей на своё имя Юлии помогала её знакомая – некая Наталья Патока, у которой тоже 15 детей. Более того, Наталья является создателем приюта для женщин с детьми, которые попали в трудные жизненные обстоятельства. Не исключено, что малышей они забирали у нерадивых мамаш, а после оформляли на себя.

"При регистрации двух детей были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения. Поскольку в ходе прокурорской проверки получены сведения об отсутствии у женщины с 2010 года возможности к самостоятельному вынашиваю и рождению детей, а также с учётом исследованных прокурорами документов, имеются основания полагать, что в отношении двух малолетних детей были совершены противоправные действия", – сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас обе подозреваемые находятся под следствием.