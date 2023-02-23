Двух кандидатов в депутаты мажилиса оштрафовали по представлению Генпрокурора

Фото: election.gov.kz

На заседании ЦИК рассмотрении представления Генерального прокурора РК о привлечении к административной ответственности отдельных кандидатов в депутаты мажилиса парламента, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что в ЦИК прокурором внесено два представления о нарушении законодательства.

Начальник Управления Службы защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин уточнил, что в ЦИК в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" внесено представление генерального прокурора о привлечении к административной ответственности двух кандидатов в депутаты за проведение предвыборной агитации в период её запрещения.

ЦИК приняла соответствующее постановление.