Двух детей спасли от пожара огнеборцы в Жетысу

Пожар в многоквартирном доме произошел утром в городе Ушарал Алакольского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Причина пожара устанавливается.

"Принятыми мерами по лестничному маршу спасены 2 граждан. Также, через трехколенную лестницу спасены двое детей и переданы в скорую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных подразделении 40 жильцов из них 16 детей эвакуировались из жилого дома самостоятельно.

Пожар ликвидирован в 10:57 час.на общей площади 20 кв.м.