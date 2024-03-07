Двух детей спасли от пожара огнеборцы в Жетысу
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
124Фото: baigenews.kz
Пожар в многоквартирном доме произошел утром в городе Ушарал Алакольского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Причина пожара устанавливается.
"Принятыми мерами по лестничному маршу спасены 2 граждан. Также, через трехколенную лестницу спасены двое детей и переданы в скорую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
До прибытия пожарных подразделении 40 жильцов из них 16 детей эвакуировались из жилого дома самостоятельно.
Пожар ликвидирован в 10:57 час.на общей площади 20 кв.м.
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