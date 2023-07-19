Двух алматинок оштрафовали за курение на борту самолета

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По прилету авиарейса сообщением Пхукет – Алматы авиакомпании Air Astana сотрудникам линейного отдела полиции, по акту, были переданы две пассажирки. При проверке транспортными полицейскими установлены 36 и 37-летние жительницы Алматы, которые курили электронные сигареты на борту воздушного судна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В отношении правонарушительниц составлены административные материалы по ч.1-2 ст.441 КоАП РК "Потребление табачных изделий, электронных систем потребления на борту воздушного судна" и наложены адмвзыскания в виде штрафов в 50 МРП", - сообщили в полиции.

Напомним, что с начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения были сняты с авиарейса 60 граждан, в том числе за потребление табачных изделий на борту воздушного судна – 29.