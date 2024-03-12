Дворы подтопило из-за ливней в Туркестанской области

В Туркестанской области из-за ливня произошло подтопление восьми дворов частных жилых домов в Сайрамской, Мактааралском, Жетисайском и Сарыагашском районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ведомстве заверили, что угрозы подтопления домов нет.

Силами ДЧС и местных исполнительных органов ведутся работы по откачке дождевой воды.