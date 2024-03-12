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Дворы подтопило из-за ливней в Туркестанской области

Сегодня, 21:22
АВТОР
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 21:22
Сегодня, 21:22
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В Туркестанской области из-за ливня произошло подтопление восьми дворов частных жилых домов в Сайрамской, Мактааралском, Жетисайском и Сарыагашском районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

В ведомстве заверили, что угрозы подтопления домов нет.

Силами ДЧС и местных исполнительных органов ведутся работы по откачке дождевой воды. 

 

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