Дворовые проезды начали ремонтировать в Усть-Каменогорске

Завершив ещё в августе запланированные средние и текущие ремонты улиц, городские власти сосредоточатся на локальных междворовых и внутридворовых проездах, передает BaigeNews.kz.

"Мы уже третий год подряд проводим эту работу. Анализ показывает положительный отклик со стороны горожан и в этот раз мы решили расширить фронт работ. Хотим охватить не менее ста участков. Конечно, погода может внести коррективы, но будем отрабатывать по максимуму", - заявил аким города Жаксылык Омар.

На проект "100 проездов" выделено около двухсот миллионов тенге. За сентябрь-октябрь планируется охватить ремонтом не меньше ста участков в разных районах Усть-Каменогорска.