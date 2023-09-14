Дворовые проезды начали ремонтировать в Усть-Каменогорске
Сегодня, 19:08
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Сегодня, 19:08Сегодня, 19:08
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Завершив ещё в августе запланированные средние и текущие ремонты улиц, городские власти сосредоточатся на локальных междворовых и внутридворовых проездах, передает BaigeNews.kz.
"Мы уже третий год подряд проводим эту работу. Анализ показывает положительный отклик со стороны горожан и в этот раз мы решили расширить фронт работ. Хотим охватить не менее ста участков. Конечно, погода может внести коррективы, но будем отрабатывать по максимуму", - заявил аким города Жаксылык Омар.
На проект "100 проездов" выделено около двухсот миллионов тенге. За сентябрь-октябрь планируется охватить ремонтом не меньше ста участков в разных районах Усть-Каменогорска.
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