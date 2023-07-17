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Сегодня, 17:32
228
228Фото: shutterstock
Дворник детсада в Алматы задержан по подозрению в развращении малолетних
Адвокат Айман Умарова на своей странице в Facebook заявила о нескольких фактах развращения детей в одном из детских садов Алматы, передаёт Baigenews.kz.
По информации юриста, дворник-садовник дошкольного учреждения совершал действия против половой неприкосновенности детей. Умарова также указала на бездействие полиции.
В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что проводится досудебное расследование управлением полиции Бостандыкского района по части 3 статьи 124 УК РК - "развращение малолетних".
В полиции добавили, что ход следствия находится на контроле руководства ДП.
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