Дворник детсада в Алматы задержан по подозрению в развращении малолетних

Фото: shutterstock

Адвокат Айман Умарова на своей странице в Facebook заявила о нескольких фактах развращения детей в одном из детских садов Алматы, передаёт Baigenews.kz.

По информации юриста, дворник-садовник дошкольного учреждения совершал действия против половой неприкосновенности детей. Умарова также указала на бездействие полиции.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что проводится досудебное расследование управлением полиции Бостандыкского района по части 3 статьи 124 УК РК - "развращение малолетних".

В полиции добавили, что ход следствия находится на контроле руководства ДП.