Двоих организаторов финпирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте

Шесть с половиной лет проведут в тюрьме организаторы финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Сообщается, что двое организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками. На их крючек попались 150 человек. Им причинён материальный ущерб в общей сумме на 432 миллиона тенге.

Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены сроком на 6,5 лет лишения свободы.