Двоих организаторов финпирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте
Сегодня, 10:16
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Сегодня, 10:16Сегодня, 10:16
81Фото: gov.kz
Шесть с половиной лет проведут в тюрьме организаторы финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что двое организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками. На их крючек попались 150 человек. Им причинён материальный ущерб в общей сумме на 432 миллиона тенге.
Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены сроком на 6,5 лет лишения свободы.
"Предупреждаем, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в АФМ.