Двоих детей спасли с островка в области Жетысу
Сегодня, 20:13
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Сегодня, 20:13Сегодня, 20:13
98Фото: скриншот с видео МЧС РК
В области Жетысу помощь спасателей понадобилась двум 13-летним детям. Они заплыли на островок по середине реки и не смогли самостоятельно вернуться на берег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели рассказали, что подростки купались одни, без взрослых.
"Спасённые 2011 года рождения были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.
В ДЧС региона поделились видео спасения детей. На кадрах можно увидеть, как одного за другим мальчишек выносят на спине.
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