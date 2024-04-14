Двоих детей спасли с островка в области Жетысу

В области Жетысу помощь спасателей понадобилась двум 13-летним детям. Они заплыли на островок по середине реки и не смогли самостоятельно вернуться на берег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели рассказали, что подростки купались одни, без взрослых.

"Спасённые 2011 года рождения были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.

В ДЧС региона поделились видео спасения детей. На кадрах можно увидеть, как одного за другим мальчишек выносят на спине.