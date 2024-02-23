Двое трактористов заблудились в степи в -40 и едва не погибли в области Абай

Полицейские получили обморожения, но сумели спасти замерзающих в степи трактористов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, двое трактористов выехали из зимовки Шабак в село Суык булак, но по дороге дизельное топливо трактора замерзло: мужчины хотели вернуться обратно, но заблудились. Сотовая связь местами отсутствовала, но периодически им удавалось дозвониться до экстренных служб и сообщить о том, что они сильно замерзли.

Телефоны трактористов стали разряжаться. Заблудившиеся не могли передать свои координаты.

Выехавшие на поиски участковые Жарминского района сначала искали людей по следам от колес, но позже их Нива застряла в снежной ловушке. Оставив транспорт, полицейские продолжили поиски. Температура воздуха составляла 39 градусов мороза . Стражи порядка прошли два километра прежде, чем нашли трактористов. К этому моменту заблудившиеся мужчины были уже обессилены. Помогая им добраться до их служебного транспорта, полицейские сами получили обморожения.