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  • Двое погибли и семеро человек пострадали в результате ДТП в Экибастузе
МВД РК Сегодня, 04:47
455
Фото: МВД РК

Двое погибли и семеро человек пострадали в результате ДТП в Экибастузе

В жутком ДТП в Павлодарской области погибли два человека, еще семеро получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло 24 сентября около 19:30 в Экибастузе. 21-летний водитель за рулём автомашины Volkswagen Passat по дороге "Город-Стелла" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, сообщил Азамат Куркебаев, командир роты патрульной полиции УП Экибастуза. 

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen Passat (2005 г.р.). Семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних с различными травмами доставлены в больницу (все с автомашины Ford Transit).

По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции.

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#дтп #происшествие #Экибастуз
Журналист
Сегодня, 04:47
455
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