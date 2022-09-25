Двое погибли и семеро человек пострадали в результате ДТП в Экибастузе

Фото: МВД РК

В жутком ДТП в Павлодарской области погибли два человека, еще семеро получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло 24 сентября около 19:30 в Экибастузе. 21-летний водитель за рулём автомашины Volkswagen Passat по дороге "Город-Стелла" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, сообщил Азамат Куркебаев, командир роты патрульной полиции УП Экибастуза.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen Passat (2005 г.р.). Семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних с различными травмами доставлены в больницу (все с автомашины Ford Transit).

По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции.