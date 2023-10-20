Двое подростков разбили 38 фонарей в Кызылорде

В Кызылорде задержали хулиганов, разбивших 38 уличных фонарей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 18 октября около 6:00. Пострадали фонари, установленные на Левом берегу и на территории школы Orda school.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате оперативно-розыскных мероприятий двоих подростков доставили в полицию.

Расследование проводится по пункту 1 части 2 статьи 293 УК РК - “Хулиганство”.