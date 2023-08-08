Двое малышей утонули в Шымкенте
Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53Сегодня, 18:53
150Фото: otyrar.kz
Двое маленьких детей утонули в Шымкенте, оставшись без присмотра взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Тело двухлетнего мальчика извлекли из оросительного канала в Каратауском районе. Глубина канала - 50 сантиметров, ширина 1,5 метра.
7 августа в городской очистительной системе прохожие обнаружили тело годовалой девочки. Она упала в лоток и утонула. Ребёнок также находился без присмотра родителей. Глубина очистительной системы составляет 40 сантиметров, ширина - один метр.
С начала года в Шымкенте зарегистрировано семь несчастных случаев, произошедших в каркасных бассейнах, установленных в частных домах, оросительных каналах, фонтанах. Во всех случаях дети оставались без присмотра родителей.
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