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Двое малышей утонули в Шымкенте

Сегодня, 18:53
АВТОР
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otyrar.kz Сегодня, 18:53
Сегодня, 18:53
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Фото: otyrar.kz

Двое маленьких детей утонули в Шымкенте, оставшись без присмотра взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Тело двухлетнего мальчика извлекли из оросительного канала в Каратауском районе. Глубина канала - 50 сантиметров, ширина 1,5 метра.

7 августа в городской очистительной системе прохожие обнаружили тело годовалой девочки. Она упала в лоток и утонула. Ребёнок также находился без присмотра родителей. Глубина очистительной системы составляет 40 сантиметров, ширина - один метр.

С начала года в Шымкенте зарегистрировано семь несчастных случаев, произошедших в каркасных бассейнах, установленных в частных домах, оросительных каналах, фонтанах. Во всех случаях дети оставались без присмотра родителей.

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