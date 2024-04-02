Двое маленьких детей погибли в пожаре в СКО
Сегодня, 22:12
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Сегодня, 22:12Сегодня, 22:12
116Фото: ДЧС СКО
В Северо-Казахстанской области в собственном доме во время пожара погибли двое маленьких детей, передаёт ВaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
По информации пресс-службы ДЧС региона, пожар произошёл в селе Ильинка Есильского района. До прибытия пожарных тела мальчиков двух и восьми лет обнаружили односельчане.
"В ликвидации огня участвовали восемь человек и две единицы техники. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
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