  • 2 Апреля, 23:27
  • BAIGENEWS

Двое маленьких детей погибли в пожаре в СКО

Сегодня, 22:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС СКО Сегодня, 22:12
Сегодня, 22:12
116
Фото: ДЧС СКО

В Северо-Казахстанской области в собственном доме во время пожара погибли двое маленьких детей, передаёт ВaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По информации пресс-службы ДЧС региона, пожар произошёл в селе Ильинка Есильского района. До прибытия пожарных тела мальчиков двух и восьми лет обнаружили односельчане.

"В ликвидации огня участвовали восемь человек и две единицы техники. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. 

Причина пожара устанавливается.

Самое читаемое

Наверх