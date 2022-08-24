Двое детей получили травмы в коррекционном центре Актобе

Скандал разгорелся вокруг частного коррекционного центра в Актобе. Сразу двое детей получили в учреждении переломы. Мать пострадавших братьев уверяет: дело в халатности персонала и требует возместить ей ущерб, передаёт телеканал "Астана".

Гульбану Жанбозова воспитывает двух сыновей с инвалидностью. 12-летние близнецы страдают психоневрологическим заболеванием. В начале июля женщина отдала мальчиков в частный коррекционный центр. Говорит, привлекли отзывы и спектр услуг.

Дети находились под присмотром специалистов по четыре часа в день. Сначала всё было нормально, но через две недели женщина забрала домой покалеченного ребёнка.

"Ребёнок, хромая, вышел ко мне навстречу, плача от боли. Я спрашиваю "Что случилось?". Он сказал, что ушибся. Получается, ему не оказали никакой помощи, не вызвали "скорую" и даже меня не поставили в известность. Он ходил с этой ногой, с переломом до шести вечера", — рассказала Гульбану Жанбозова.

Спустя время травму получил и другой сын Гульбану. У ребёнка оказалась сломана плечевая кость. Женщина говорит, что пыталась выяснить причины у руководства заведения, но с ней даже не стали разговаривать.

"Руководство центра никак не хочет на это реагировать, никакого возврата денег не делают. Они даже не извинились передо мной", — отметила мама мальчиков.

Теперь она требует, чтобы центр вернул деньги, оплатил лечение детей и возместил моральный ущерб. По подсчётам женщины, в сумме это около 400 тысяч тенге. Однако руководство центра считает эти требования завышенными. В учреждении рассказали, при каких обстоятельствах дети получили переломы. По их версии, один из мальчиков повредил палец, ударившись ногой о косяк, второй упал с качели.

"Пока они были в центре, мы не знали, что сломал. Это потом, после обращения в травмпункт мы по факту узнали, что оказывается, перелом. Предварительно мы думали моральный ущерб 50 тысяч тенге, на мороженое ребёнку, успокоить. Потом мы собрались возмещать фактически оказанные услуги в период реабилитации", — заявил директор коррекционного центра Руслан Казыбаев.

Мама детей написала заявление в полицию, а также намерена судиться с коррекционным центром. О случившемся узнали и в областном управлении здравоохранения.

"Мы планируем написать письмо, и будем выяснять, как случилось, потому что это произошло у них в центре", — сказал заместитель руководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаев.

По словам чиновников, дети с подобными диагнозами должны проходить реабилитацию не реже чем раз в год. В сентябре пострадавших близнецов планируют отправить по квоте в столичный реабилитационный центр.