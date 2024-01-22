Двое братьев напали на полицейского в Павлодарской области

В Павлодарской области начали досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении представителя власти в отношении двоих братьев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что двое мужчин приехали поздравить родственника. После застолья, они решили продолжить распивать спиртные напитки на лестничной площадке. При этом они шумели, и жильцы вызвали полицию.

Прибывший на место участковый потребовал прекратить пьянку и пройти в пункт полиции. Вместо этого гости начали нецензурно браниться, вели себя агрессивно, оказали сопротивление, нанеся телесные повреждения сотруднику полиции.

В отношении мужчин были применены специальные средства и приемы борьбы. После они были доставлены в Центр временной адаптации и детоксикации для медицинского освидетельствования.

По факту применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Экибастуза.