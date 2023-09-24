Двое 16-летних подростков заблудились ночью в горах Заилийского Алатау

В Алматинской области спасатели помогли вернуться домой двум 16-летним подросткам, заблудившимся в горах, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МЧС РК, 23 сентября в 20:10 часов в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступило сообщение от двух подростков о том, что они потерялись в горах Заилийского Алатау. На поиски отправилась оперативная группа спасателей.

"Подростки смогли укрыться в одной из горных хижин, предназначенной для спасения туристов, в районе пика Кумбель. Спасатели дошли до подростков в 3:38 ночи. Так как в горах было много снега, одежда у юношей промокла. Спасатели дали им теплые носки, высушили одежду и в 5:20 утра приступили к спуску. Выяснилось, что юные туристы пошли по маршруту Кок-Жайляу — Три Брата — Кумбель и оттуда уже начали спуск в Ущелье Горельник. Но, как бывает, не рассчитали время, световой день закончился и ребята решили поторопиться и сократить дорогу. Свернули с дороги и потерялись. Подростки приняли правильное решение: сразу же позвонили спасателям и укрылись в специальном горном домике", — рассказали в МЧС.

Спасатели рекомендуют туристам при выходе на горный маршрут рассчитывать время возвращения в город, а большую часть маршрута проходить в дневное время суток. Для вызова спасателей необходимо запомнить номера: 112 или 8(727)372-15-60 (Республиканский оперативно-спасательный отряд).