Движение закрыто на 36 участках дорог в Казахстане

Из-за непогоды (дождь при минусовой температуре, гололёд, ветер) закрыто и ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на 13-ти участках дорог республиканского и на 23-х участках областного значения в четырёх регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК КазАвтоЖол" .

В Акмолинской области движение закрыто для всех видов автотранспорта на трассах "Костанай-Ауеколь-Сурган" (232-260 км, граница Костанайской области - Сурган), "Жаксы-Есиль-Бузулук" (0-82 км, Жаксы - Бузулук), "Жезказган-Петропавловск" (337-569 км, граница Костанайской области - Знаменка), "Екатеринбург-Алматы" (856-1128 км, граница СКО - Астраханка), "Кокшетау-Атбасар" (49-184 км, Зеренда - Атбасар).

В Актюбинской области ограничено движение грузового и общественного автотранспорта на дороге "Карабутак-Комсомол-Костанай" (0-234 км, Карабутак - граница Костанайской области).

В Костанайской области также ограничено движение грузового и общественного автотранспорта. Закрыты участки "Карабутак-Комсомольское-Денисовка- Костанай" (234-503 км, граница Актюбинской области - Рудный), "Костанай-Аулиеколь-Сурган" (8-218 км, Тобыл - Октябрьское), "Екатеринбург-Алматы" (539-683 км, Карабалык - Сарыколь), "Мамлютка-Костанай" (250-440 км, Тобыл - Узунколь).

Для всех видов автотранспорта закрыли движение на трассах "Костанай-Аулиеколь-Сурган" (218-232 км, Октябрьский - граница Акмолинской области) и "Жезказган-Петропавловск" (339-377 км, Аркалык - граница Акмолинской области).

В Северо-Казахстанской области движение закрыто для всех видов автотранспорта на трассе "Екатеринбург-Алматы" (856-834 км, граница Акмолинской области - Чистополье).