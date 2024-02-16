Движение транспорта разрешили практически на всех трассах Акмолинской области

В Акмолинской области разрешили движение по всем дорогам, кроме платного участка трассы "Астана-Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный депортамент по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с улучшением погодных условий с 10:30 часов планируется открытие движения для общественного и дизельного транспорта по всем дорогам Акмолинской области автомобильных дорог республиканского и международного значения за исключением платного участка автодороги "Астана-Петропавловск" с 18 до 232 километра", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее из-за ухудшения погоды ограничение движения транспорта ввели на 100 участках трассах в 16 областях Казахстана. В Акмолинской области было закрыто 27 участков.