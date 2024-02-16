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100 участков дорог закрыли в 16 областях Казахстана

Сегодня, 07:35
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pixabay.com Сегодня, 07:35
Сегодня, 07:35
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Фото: pixabay.com

Из-за ухудшения погоды ограничение движения транспорта действует на 100 участках трассах в 16 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АО НК "КазАвтоЖол".

Область Абай  9 участков (1243 км)

Акмолинская область  27 участков (2201 км)

Актюбинская область  5 участков (778 км)

Алматинская область  1 участок (84 км)

Атырауская область  1 участок (9 км)

Восточно-Казахстанская область  5 участков (408 км)

Жамбылская область  1 участок (450 км)

Область Жетысу  1 участок (100 км)

Западно-Казахстанская область  1 участок (133 км)

Карагандинская область  8 участков (1158 км)

Костанайская область  11 участков (1508 км)

Кызылординская область  1 участок (815 км)

Павлодарская область  9 участков (1624 км)

Северо-Казахстанская область  15 участков (1924 км)

Туркестанская область  2 участка (283 км)

Улытауская область  3 участка (543 км).

В работах по очистке от снега автодорог республиканского значения задействовано 141 единиц техники и 196 человек.

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