100 участков дорог закрыли в 16 областях Казахстана
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Из-за ухудшения погоды ограничение движения транспорта действует на 100 участках трассах в 16 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АО НК "КазАвтоЖол".
Область Абай — 9 участков (1243 км)
Акмолинская область — 27 участков (2201 км)
Актюбинская область — 5 участков (778 км)
Алматинская область — 1 участок (84 км)
Атырауская область — 1 участок (9 км)
Восточно-Казахстанская область — 5 участков (408 км)
Жамбылская область — 1 участок (450 км)
Область Жетысу — 1 участок (100 км)
Западно-Казахстанская область — 1 участок (133 км)
Карагандинская область — 8 участков (1158 км)
Костанайская область — 11 участков (1508 км)
Кызылординская область — 1 участок (815 км)
Павлодарская область — 9 участков (1624 км)
Северо-Казахстанская область — 15 участков (1924 км)
Туркестанская область — 2 участка (283 км)
Улытауская область — 3 участка (543 км).
В работах по очистке от снега автодорог республиканского значения задействовано 141 единиц техники и 196 человек.
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