100 участков дорог закрыли в 16 областях Казахстана

Из-за ухудшения погоды ограничение движения транспорта действует на 100 участках трассах в 16 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АО НК "КазАвтоЖол".

Область Абай — 9 участков (1243 км)

Акмолинская область — 27 участков (2201 км)

Актюбинская область — 5 участков (778 км)

Алматинская область — 1 участок (84 км)

Атырауская область — 1 участок (9 км)

Восточно-Казахстанская область — 5 участков (408 км)

Жамбылская область — 1 участок (450 км)

Область Жетысу — 1 участок (100 км)

Западно-Казахстанская область — 1 участок (133 км)

Карагандинская область — 8 участков (1158 км)

Костанайская область — 11 участков (1508 км)

Кызылординская область — 1 участок (815 км)

Павлодарская область — 9 участков (1624 км)

Северо-Казахстанская область — 15 участков (1924 км)

Туркестанская область — 2 участка (283 км)

Улытауская область — 3 участка (543 км).

В работах по очистке от снега автодорог республиканского значения задействовано 141 единиц техники и 196 человек.