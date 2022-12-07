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Иллюстративное фото Сегодня, 22:31
30
Сегодня, 22:31
30
Фото: Иллюстративное фото

Движение транспорта ограничили на республиканских трассах в Абайской области

С 22:30 из-за понижения температуры воздуха до минус 30 градусов введено временное ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на всех республиканских автомобильных дорогах области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Закрыты трассы:

  1. "Семей - граница РФ";
  2. "Семей-Қайнар";
  3. "Омск-Майкапчагай" 587-733 километры (от границы Павлодарской области до Семея) и 756-906 километры (от Семея до села Калбатау).
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#непогода #трасса #Абайская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:31
30
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