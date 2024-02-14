  • 14 Февраля, 09:40
  • BAIGENEWS

Движение транспорта ограничили на 36 участках трасс в Казахстане

Сегодня, 09:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Движение транспорта ограничили на 36 участках трасс в Казахстане Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:05
100

На 36 участках автодорог республиканского значения в 12 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Движение транспорта введено:

  • В Акмолинской области – 14 участков,
  • В Актюбинской области – четыре участка,
  • В Восточно-Казахстанской области – три участка,
  • В Жамбылской области – один участок,
  • В области Жетысу – один участок,
  • В области Абай - один участок,
  • В Карагандинской области – три участка,
  • В Костанайской области – два участка,
  • В Кызылординская область – три участка,
  • В Павлодарской области – один участок,
  • В Северо-Казахстанской области – два участка,
  • В Туркестанской области – два участка.

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 535 единиц техники и 875 человек.

Самое читаемое

Наверх