Движение транспорта ограничили на 36 участках трасс в Казахстане
Сегодня, 09:05
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Сегодня, 09:05Сегодня, 09:05
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На 36 участках автодорог республиканского значения в 12 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".
Движение транспорта введено:
- В Акмолинской области – 14 участков,
- В Актюбинской области – четыре участка,
- В Восточно-Казахстанской области – три участка,
- В Жамбылской области – один участок,
- В области Жетысу – один участок,
- В области Абай - один участок,
- В Карагандинской области – три участка,
- В Костанайской области – два участка,
- В Кызылординская область – три участка,
- В Павлодарской области – один участок,
- В Северо-Казахстанской области – два участка,
- В Туркестанской области – два участка.
Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 535 единиц техники и 875 человек.
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