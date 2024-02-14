Движение транспорта ограничили на 36 участках трасс в Казахстане

На 36 участках автодорог республиканского значения в 12 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Движение транспорта введено:

В Акмолинской области – 14 участков,

В Актюбинской области – четыре участка,

В Восточно-Казахстанской области – три участка,

В Жамбылской области – один участок,

В области Жетысу – один участок,

В области Абай - один участок,

В Карагандинской области – три участка,

В Костанайской области – два участка,

В Кызылординская область – три участка,

В Павлодарской области – один участок,

В Северо-Казахстанской области – два участка,

В Туркестанской области – два участка.

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 535 единиц техники и 875 человек.