Движение транспорта ограничили на 36 участках трасс в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 36 участках автодорог республиканского значения в 14 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

По состоянию на 07:00 утра трассы закрыты в следующих регионах:

в Абайской области – семь участков (796 километров);

в Актюбинской области – пять участков (696 километров);

в Алматинской области – один участок (84 километров);

в Атырауской области – один участок (девять километров);

в Восточно-Казахстанской области – семь участков (511 километров);

в Жамбылской области – один участок (450 километров);

в области Жетысу – два участка (158 километров);

в Карагандинской области – один участок (48 километров);

в Костанайской области – один участка (83 километров);

в Кызылординской области – один участкок (815 километров);

в Павлодарской области – два участка (423 километров);

в Северо-Казахстанской области – три участка (316 километров);

в Туркестанской области – два участка (283 километров);

в области Улытау – два участка (438 километров).

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 224 единицы техники и 294 человека.