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Движение транспорта ограничили на 36 участках трасс в Казахстане

Сегодня, 08:39
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Движение транспорта ограничили на 36 участках трасс в Казахстане Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:39
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В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 36 участках автодорог республиканского значения в 14 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

По состоянию на 07:00 утра трассы закрыты в следующих регионах:

  • в Абайской области – семь участков (796 километров);
  • в Актюбинской области – пять участков (696 километров);
  • в Алматинской области – один участок (84 километров);
  • в Атырауской области – один участок (девять километров);
  • в Восточно-Казахстанской области – семь участков (511 километров);
  • в Жамбылской области – один участок (450 километров);
  • в области Жетысу – два участка (158 километров);
  • в Карагандинской области – один участок (48 километров);
  • в Костанайской области – один участка (83 километров);
  • в Кызылординской области – один участкок (815 километров);
  • в Павлодарской области – два участка (423 километров);
  • в Северо-Казахстанской области – три участка (316 километров);
  • в Туркестанской области – два участка (283 километров);
  • в области Улытау – два участка (438 километров).

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 224 единицы техники и 294 человека.

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