  • 16 Февраля, 16:38
  • BAIGENEWS

Движение транспорта ограничили на 28 участках трасс в Казахстане

Сегодня, 15:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
94
Фото: baigenews.kz

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 28 участках автодорог республиканского значения в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

По состоянию на 15:30 часов трассы закрыты в следующих регионах:

  • в области Абай – восемь участков (1146 километров);
  • в Алматинской области – пять участков (474 километров);
  • в Восточно-Казахстанской области – шесть участков (500 километров);
  • в Жамбылской области – один участок (79 километров);
  • в области Жетысу – четыре участка (100 километров);
  • в Костанайской области – один участок (83 километров);
  • в Северо-Казахстанской области – один участок (163 километра);
  • в области Улытау – один участок (115 километров).

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 658 единиц техники и 1429 человек.

Самое читаемое

Наверх