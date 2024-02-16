Движение транспорта ограничили на 28 участках трасс в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 28 участках автодорог республиканского значения в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

По состоянию на 15:30 часов трассы закрыты в следующих регионах:

в области Абай – восемь участков (1146 километров);

в Алматинской области – пять участков (474 километров);

в Восточно-Казахстанской области – шесть участков (500 километров);

в Жамбылской области – один участок (79 километров);

в области Жетысу – четыре участка (100 километров);

в Костанайской области – один участок (83 километров);

в Северо-Казахстанской области – один участок (163 километра);

в области Улытау – один участок (115 километров).

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 658 единиц техники и 1429 человек.