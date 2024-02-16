Движение транспорта ограничили на 28 участках трасс в Казахстане
Сегодня, 15:56
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Сегодня, 15:56Сегодня, 15:56
94Фото: baigenews.kz
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 28 участках автодорог республиканского значения в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
По состоянию на 15:30 часов трассы закрыты в следующих регионах:
- в области Абай – восемь участков (1146 километров);
- в Алматинской области – пять участков (474 километров);
- в Восточно-Казахстанской области – шесть участков (500 километров);
- в Жамбылской области – один участок (79 километров);
- в области Жетысу – четыре участка (100 километров);
- в Костанайской области – один участок (83 километров);
- в Северо-Казахстанской области – один участок (163 километра);
- в области Улытау – один участок (115 километров).
Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 658 единиц техники и 1429 человек.
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