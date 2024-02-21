Движение транспорта ограничено в шести областях Казахстана

По состоянию на 20:00 введено ограничение движения транспорта на 17 участках дорог республиканского значения в шести областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай перекрыты шесть трасс протяжённостью 1 841 километра:

"Омск-Майкапчагай" - от границы Павлодарской области до села Богаз; "Караганда-Аягуз-Богаз" - от границы Карагандинской области до Богаза; "Алматы-Усть-Каменогорск" - от Аягуза до границы ВКО; "Усть-Каменогорск-Семей" - от границы ВКО до Семея; "Семей-Кайнар"№ "Семей-граница РФ".

В Восточно-Казахстанской области ограничение введено на семи трассах протяжённостью 1 238 километров.

В Карагандинской области закрыта дорога "Караганда-Аягоз-Бугаз" - от Каркаралинска до границы Абайской области - для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями.

В Костанайской области невозможно проехать по трассе "Жезказган-Петропавловск" от границы Улытауской области до Аркалыка.

В Павлодарской области ограничение дейтсвует на проезд по трассе "Омск-Майкапчагай" от посёлка Кенжеколь до границы Абайской области.

В области Улытау из-за сильного ветра и понижения температуры воздуха закрыта дорога "Жезказган-Петропавловск" от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

На дорогах республиканского значения задействовано 557 единиц техники и 1 277 человек.