Движение транспорта ограничено в шести областях Казахстана
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По состоянию на 20:00 введено ограничение движения транспорта на 17 участках дорог республиканского значения в шести областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В области Абай перекрыты шесть трасс протяжённостью 1 841 километра:
- "Омск-Майкапчагай" - от границы Павлодарской области до села Богаз;
- "Караганда-Аягуз-Богаз" - от границы Карагандинской области до Богаза;
- "Алматы-Усть-Каменогорск" - от Аягуза до границы ВКО;
- "Усть-Каменогорск-Семей" - от границы ВКО до Семея;
- "Семей-Кайнар"№
- "Семей-граница РФ".
В Восточно-Казахстанской области ограничение введено на семи трассах протяжённостью 1 238 километров.
В Карагандинской области закрыта дорога "Караганда-Аягоз-Бугаз" - от Каркаралинска до границы Абайской области - для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями.
В Костанайской области невозможно проехать по трассе "Жезказган-Петропавловск" от границы Улытауской области до Аркалыка.
В Павлодарской области ограничение дейтсвует на проезд по трассе "Омск-Майкапчагай" от посёлка Кенжеколь до границы Абайской области.
В области Улытау из-за сильного ветра и понижения температуры воздуха закрыта дорога "Жезказган-Петропавловск" от посёлка Улытау до границы Костанайской области.
На дорогах республиканского значения задействовано 557 единиц техники и 1 277 человек.
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