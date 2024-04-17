Движение транспорта ограничено в пяти областях Казахстана
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О паводковой ситуации на дорогах республиканского значения в Казахстане сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 18:00 зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках дорог общей протяжённостью 7 570 метров в трёх областях страны - Акмолинской, Костанайской и СКО.
Ограничение движения распространяется на 11 трасс республиканского значения в пяти областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяжённости 411 километров.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 750 единиц техники и 1 846 человек.
В 19:30 в Костанайской области в связи с переливом воды через проезжую часть дороги введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке трассы "Екатеринбург-Алматы" от 555 до 729 километра (от Тобола до границы СКО).
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