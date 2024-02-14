Движение пригородных маршрутов приостановили в Караганде

Из-за снегопада крупнейший автопарк Караганды приостановил движение всех маршрутов, выезжающих за пределы города, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями автопарк вынужден приостановить движение всех межгородских и пригородных маршрутов. В их числе маршруты №121, 122, 127, 141, 146, 165 и 107. На дорогах гололёд, осадки и сильный ветер. В таких условиях движение транспорта небезопасно", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте перевозчика.