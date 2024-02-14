Движение пригородных маршрутов приостановили в Караганде
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
92Фото: baigenews.kz/Анастасия Пучкова
Из-за снегопада крупнейший автопарк Караганды приостановил движение всех маршрутов, выезжающих за пределы города, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями автопарк вынужден приостановить движение всех межгородских и пригородных маршрутов. В их числе маршруты №121, 122, 127, 141, 146, 165 и 107. На дорогах гололёд, осадки и сильный ветер. В таких условиях движение транспорта небезопасно", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте перевозчика.
О возобновлении движения автобусов обещают сообщить дополнительно.
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