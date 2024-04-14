  • 14 Апреля, 22:25
  • BAIGENEWS

Движение по трассе "Кульсары - Атырау" временно восстановлено

Сегодня, 21:18
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скриншот с видео "КазАвтоЖол" Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18
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Фото: скриншот с видео "КазАвтоЖол"

С 14 апреля временно открылось движение на трассе "Кульсары - Атырау" в одном направлении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"4 апреля паводковые воды  вышедшие из русла реки Жем в Жылыойском районе, в направлении в город Кульсары затопили трассу Доссор-Кульсары. Отремонтированная для временного дорожного движения  трасса подрядными организациями в целях безопасности находится под постоянным контролем роты патрульной полиции. После паводка движение на территории отремонтированного участка трассы регулируется поочередно в одном направлении", — говорится в сообщении.

По информации национального оператора "КазАвтоЖол", открылось движение со стороны Атырауской области по автомобильной дороге "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау", на  участке от посёлка Доссор до города Кульсары.

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