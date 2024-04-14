Движение по трассе "Кульсары - Атырау" временно восстановлено

С 14 апреля временно открылось движение на трассе "Кульсары - Атырау" в одном направлении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"4 апреля паводковые воды вышедшие из русла реки Жем в Жылыойском районе, в направлении в город Кульсары затопили трассу Доссор-Кульсары. Отремонтированная для временного дорожного движения трасса подрядными организациями в целях безопасности находится под постоянным контролем роты патрульной полиции. После паводка движение на территории отремонтированного участка трассы регулируется поочередно в одном направлении", — говорится в сообщении.

По информации национального оператора "КазАвтоЖол", открылось движение со стороны Атырауской области по автомобильной дороге "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау", на участке от посёлка Доссор до города Кульсары.