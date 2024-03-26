Движение по одной из улиц станет односторонним в Алматы
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В Алматы одностороннее движение вводится на участке улицы Ескараева от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
В Управлении административной полиции ДП Алматы сообщили, что решение принято на основании неоднократных жалоб жителей ряда жилых комплексов.
"Жалобы также поступали от водителей транспортных средств касательно трудности разъезда встречных транспортных средств из-за плотности застройки на участке улицы Ескараева от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева. Было принято решение в экспериментальных целях организовать одностороннее движение на участке улицы Ескараева в западном направлении", - пояснили в пресс-службе департамента полиции города.
Схема организации движения согласована с Управлением городской мобильности и УАП ДП Алматы.
Введение одностороннего движения запланировано с 10 апреля.
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