Движение основных рек началось в Карагандинкой области
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О паводковой ситуации в Карагандинской области рассказали в акимате, передаёт BaigeNews.kz.
В регионе началось движение основных рек и их притоков.
60 процентов территории покрыто снегом.
Аким области Ермаганбет Булекпаев и начальник ДЧС Мурат Катпанов осмотрели русла рек Нуры и Шерубай-Нуры на территории Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Шетского и Абайского районов, а также окрестности Актогайского района, русло реки Сокур, которая проходит через окраины Караганды и вдоль дач вблизи Фёдоровского водохранилища.
"По руслу реки Нуры поступает достаточно много воды, это в основном боковые притоки. В верховьях самой Нуры вода поступает, но не в таком большом количестве. В предгорьях снежный покров незначительный, в основной массе снег уже сошёл. На территории верховья реки Шерубай-Нуры, на стыке границ Актогайского и Шетского районов, отмечается наличие значительного снежного покрова. При плюсовой погоде в ближайшие дни может начаться его активное таяние", – прокомментировал Мурат Катпанов.
Начальник ДЧС подчеркнул, что в целом паводковая обстановка на контроле.
В области оперативный штаб круглосуточно следит за ситуацией.
Все службы переведены на усиленный режим работы.
Жителей региона просят сообщать о рисках подтопления и о скоплении талой воды по телефонам: (8 7212) 43-36-36, 43-37-37, 112.
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