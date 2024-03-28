Движение основных рек началось в Карагандинкой области

О паводковой ситуации в Карагандинской области рассказали в акимате, передаёт BaigeNews.kz.

В регионе началось движение основных рек и их притоков.

60 процентов территории покрыто снегом.

Аким области Ермаганбет Булекпаев и начальник ДЧС Мурат Катпанов осмотрели русла рек Нуры и Шерубай-Нуры на территории Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Шетского и Абайского районов, а также окрестности Актогайского района, русло реки Сокур, которая проходит через окраины Караганды и вдоль дач вблизи Фёдоровского водохранилища.

"По руслу реки Нуры поступает достаточно много воды, это в основном боковые притоки. В верховьях самой Нуры вода поступает, но не в таком большом количестве. В предгорьях снежный покров незначительный, в основной массе снег уже сошёл. На территории верховья реки Шерубай-Нуры, на стыке границ Актогайского и Шетского районов, отмечается наличие значительного снежного покрова. При плюсовой погоде в ближайшие дни может начаться его активное таяние", – прокомментировал Мурат Катпанов.

Начальник ДЧС подчеркнул, что в целом паводковая обстановка на контроле.

В области оперативный штаб круглосуточно следит за ситуацией.

Все службы переведены на усиленный режим работы.

Жителей региона просят сообщать о рисках подтопления и о скоплении талой воды по телефонам: (8 7212) 43-36-36, 43-37-37, 112.