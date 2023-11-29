  • 29 Ноября, 22:09
  • BAIGENEWS

Движение ограничили по одной из трасс в ЗКО из-за непогоды

Сегодня, 20:43
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: pxhere.com

В Западно-Казахстанской области из-за тумана ограничили движение по трассе, ведущей в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол". 

"В связи с ухудшением погодных условий с 19:45 введено ограничение движения для всех видов транспорта на дороге "Казталовка-Жанибек-граница РФ" с нулевого по 115 километры, от села Казталовка до посёлка Онеге", - говорится в сообщении.

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