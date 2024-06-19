Движение ограничат по проспекту Богенбай батыра в Астане
Сегодня, 03:45
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Сегодня, 03:45Сегодня, 03:45
132Фото: акимат Астаны
В Астане на три дня ограничат проезд по проспекту Богенбай батыра для среднего ремонта дорожного полотна, передаёт BaigeNews.kz.
Работы будут вестись на пересечении проспектов Богенбай батыра и Сарыарка.
"В этой связи с 19 по 21 июня текущего года вышеуказанный перекрёсток будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон", – сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. И приносят извинения за временные неудобства.
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