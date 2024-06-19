Движение ограничат по проспекту Богенбай батыра в Астане

В Астане на три дня ограничат проезд по проспекту Богенбай батыра для среднего ремонта дорожного полотна, передаёт BaigeNews.kz.

Работы будут вестись на пересечении проспектов Богенбай батыра и Сарыарка.

"В этой связи с 19 по 21 июня текущего года вышеуказанный перекрёсток будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон", – сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. И приносят извинения за временные неудобства.