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Движение ограничат по проспекту Богенбай батыра в Астане

Сегодня, 03:45
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акимат Астаны Сегодня, 03:45
Сегодня, 03:45
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Фото: акимат Астаны

В Астане на три дня ограничат проезд по проспекту Богенбай батыра для среднего ремонта дорожного полотна, передаёт BaigeNews.kz.

Работы будут вестись на пересечении проспектов Богенбай батыра и Сарыарка.

"В этой связи с 19 по 21 июня текущего года вышеуказанный перекрёсток будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон", – сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. И приносят извинения за временные неудобства.

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