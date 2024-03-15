Движение нескольких пригородных маршрутов остановили в Астане
Сегодня, 19:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:26Сегодня, 19:26
112Фото: CTS
В Астане из-за ухудшения погоды сняли с линии три пригородных маршрута, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ТОО "City Transportation Systems", приостановлено движение маршрутов №№ 315, 316, 327.
Остальные автобусы находятся на линии.
Самое читаемое
- В Казахстане начали производить еще одну марку недорогих автомобилей
- В 200-летнем купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди
- Казахстанец придумал схему обмана таксистов из InDriver
- Госслужащие в ВКО сменили строгие костюмы на национальную одежду
- Токаеву доложили о розыске скрывшихся за рубежом преступников