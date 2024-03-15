  • 15 Марта, 20:40
  • BAIGENEWS

Движение нескольких пригородных маршрутов остановили в Астане

Сегодня, 19:26
АВТОР
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CTS Сегодня, 19:26
Сегодня, 19:26
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Фото: CTS

В Астане из-за ухудшения погоды сняли с линии три пригородных маршрута, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ТОО "City Transportation Systems", приостановлено движение маршрутов №№ 315, 316, 327.

Остальные автобусы находятся на линии.

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