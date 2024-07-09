Движение на мосту Тауелсиздик ограничат в Астане

С 10 июля на мосту Тауелсиздик через реку Есиль будут укладывать верхний слой асфальта. Движение на участке частично ограничат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В октябре 2023 года для разгрузки движения на дорогах был обеспечен проезд на мосту Тауелсиздик через реку Есиль по нижнему слою дорожного покрытия. Работы по благоустройству прилегающей территории продолжаются.

"С 10 по 20 июля планируется провести работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях", - сказано в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты.