Движение на двух участках трасс открыли в Казахстане
Сегодня, 09:57
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Сегодня, 09:57Сегодня, 09:57
177Фото: baigenews.kz
АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили об открытии двух участков трасс в всязи с улучшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения:
- от 26 до 72 километра трассы А-6 "Кокпек-Кеген-Тюп" - от села Жаланаш до села Кеген;
- от 0 до 89 километра трассы "Кеген-Нарынкол" - от села Кеген до села Нарынкол.
Напомним, ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта ввели на четырёх участках дорог республиканского значения в трёх областях Казахстана.
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