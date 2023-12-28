Движение на двух участках трасс открыли в Казахстане

АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили об открытии двух участков трасс в всязи с улучшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения:

от 26 до 72 километра трассы А-6 "Кокпек-Кеген-Тюп" - от села Жаланаш до села Кеген;

от 0 до 89 километра трассы "Кеген-Нарынкол" - от села Кеген до села Нарынкол.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта ввели на четырёх участках дорог республиканского значения в трёх областях Казахстана.