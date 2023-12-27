Дороги закрыты в трёх областях Казахстана

Ограничение движения транспорта ввели на четырёх участках дорог республиканского значения в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Актюбинской области перекрыт участок дороги "Самара-Шымкент" от кемпинга "Аманат" до посёлка Карабутак, 121 километр.

В Алматинской области невозможно проехать по трассе "Алматы-Ташкент-Термез", от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области, 84 километра.

В Жамбылской области ограничения введены на двух участках трассы "Алматы-Ташкент-Термез" - между сёлами Кенен и Кайнар и от границы Алматинской области до села Кордай.

Ограничения действуют для всех видов транспорта из-за снега, метели и плохой видимости.

На дорогах республиканского значения задействовано 272 единиц техники.