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Движение на двух участках республиканских дорог открыли в Казахстане

Сегодня, 11:59
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baigenews.kz Сегодня, 11:59
Сегодня, 11:59
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Фото: baigenews.kz

В двух областях Казахстана открыли движение на участках республиканских дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По информации "КазАвтоЖол" по состоянию на 27.03.2024 года 11:00 часов, в области Абай и ВКО открыли движения для транспорта.

1. Область Абай
Автодорога "Омск-Майкапшагай" км. 1087-1103, участок с.Богас граница ВКО, движение открыто.

2. ВКО
Автодорога "Омск-Майкапшагай" км. 1113, перелив прекратился.

3. ВКО
Автодорога "Омск-Майкапшагай" км. 1103-1256, движение открыто.

4. Павлодарская область
Автодорога "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-Курчатов" км. 15, перелив прекратился.

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