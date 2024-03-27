Движение на двух участках республиканских дорог открыли в Казахстане
Сегодня, 11:59
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Сегодня, 11:59Сегодня, 11:59
120Фото: baigenews.kz
В двух областях Казахстана открыли движение на участках республиканских дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
По информации "КазАвтоЖол" по состоянию на 27.03.2024 года 11:00 часов, в области Абай и ВКО открыли движения для транспорта.
1. Область Абай
Автодорога "Омск-Майкапшагай" км. 1087-1103, участок с.Богас граница ВКО, движение открыто.
2. ВКО
Автодорога "Омск-Майкапшагай" км. 1113, перелив прекратился.
3. ВКО
Автодорога "Омск-Майкапшагай" км. 1103-1256, движение открыто.
4. Павлодарская область
Автодорога "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-Курчатов" км. 15, перелив прекратился.
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