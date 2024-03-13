  • 13 Марта, 19:46
  • BAIGENEWS

Движение части пригородных маршрутов приостановили в Астане

Сегодня, 19:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Qazcontent Сегодня, 19:07
Сегодня, 19:07
81
Фото: Qazcontent

В Астане сняли с линии несколько пригородных автобусов. Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz

"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 315, 316, 327", - говорится в сообщении.

Остальные пригородные маршруты на линии.

Самое читаемое

Наверх