Движение части пригородных маршрутов приостановили в Астане

В Астане сняли с линии несколько пригородных автобусов. Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 315, 316, 327", - говорится в сообщении.

Остальные пригородные маршруты на линии.