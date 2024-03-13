Движение части пригородных маршрутов приостановили в Астане
Сегодня, 19:07
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Сегодня, 19:07Сегодня, 19:07
81Фото: Qazcontent
В Астане сняли с линии несколько пригородных автобусов. Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 315, 316, 327", - говорится в сообщении.
Остальные пригородные маршруты на линии.
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