Две женщины погибли в страшной аварии в Алматинской области

Фото: ktk.kz

Лопнувшее колесо могло стать причиной страшной аварии в Алматинской области. ДТП унесло жизни двух женщин на трассе Шонжы – Калжат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Предполагается, что во время движения у "Лексуса" лопнуло заднее колесо. После этого машина перевернулась.

В салоне находились три женщины. Водитель и одна из пассажирок скончались на месте. Еще одну госпитализировали. У 25-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма, множество ушибов, ран и ссадин. Она в тяжёлом состоянии.





