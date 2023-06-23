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  • Две женщины погибли в страшной аварии в Алматинской области
ktk.kz Сегодня, 22:37
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Сегодня, 22:37
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Фото: ktk.kz

Две женщины погибли в страшной аварии в Алматинской области

Лопнувшее колесо могло стать причиной страшной аварии в Алматинской области. ДТП унесло жизни двух женщин на трассе Шонжы – Калжат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Предполагается, что во время движения у "Лексуса" лопнуло заднее колесо. После этого машина перевернулась.

В салоне находились три женщины. Водитель и одна из пассажирок скончались на месте. Еще одну госпитализировали. У 25-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма, множество ушибов, ран и ссадин. Она в тяжёлом состоянии.


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Сегодня, 22:37
271
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