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Две трети будущих первоклассников будут учиться на казахском языке
Около 250 тысяч заявлений поступило для приёма детей в первый класс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения страны.
Как сообщается, прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал первого апреля этого года и продлится до первого августа 2023 года. На сегодня поступило 249 737 заявлений для приема детей в первый класс. Из них около 70 процентов детей выбрали обучение на государственном языке.
"Прием документов идет в штатном режиме. Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Кызылординской (94,1%), Мангистауской (93,2 процента), Улытауской (82,5 процента), Туркестанской (80,6 процента), и Жамбылской (79,4 процента) областях", – рассказал заместитель председателя комитета Жомарт Карамбаев.
В настоящее время высокие показатели заявок по приему в первый класс наблюдается в Кызылординской (92 процента), Улытауской (83,7 процента), Восточно-Казахстанской (78 процентов), Мангистауской (87,1 процента) Туркестанской (79,8 процента) областях.
К слову, для удобства граждан услуга автоматизирована, прием документов проводится через веб-портал egov.kz. В первый класс принимаются дети с шести лет на основании заявления родителей или законного представителя ребенка.
Также прилагаются документы о состоянии здоровья (форма 026/у-3 и форма 065/у) и две фотографии размером 3х4. По предварительным оценкам, Всего ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч казахстанских детей.
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