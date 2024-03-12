Две трассы закрыли из-за непогоды в Казахстане
Сегодня, 21:40
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Сегодня, 21:40Сегодня, 21:40
76Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
Ограничение движения транспорта ввели на трассах республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Актюбинской области из-за ветра, низовой метели и гололёда перекрыт участок дороги "Самара-Шымкент" общей протяжённостью 377 километров - от Актобе по посёлка Иргиз.
В ВКО из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин для всех видов транспорта закрыли проезд по трассе "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" - от села Ушановское до города Алтай.
На дорогах республиканского значения задействовано 276 единиц техники и 294 человек.
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