Две трассы закрыли из-за непогоды в Казахстане

Ограничение движения транспорта ввели на трассах республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Актюбинской области из-за ветра, низовой метели и гололёда перекрыт участок дороги "Самара-Шымкент" общей протяжённостью 377 километров - от Актобе по посёлка Иргиз.

В ВКО из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин для всех видов транспорта закрыли проезд по трассе "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" - от села Ушановское до города Алтай.

На дорогах республиканского значения задействовано 276 единиц техники и 294 человек.