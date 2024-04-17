Две переправы через Есиль соорудят военные инженеры в СКО и Акмолинской области

В Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области прибыли военнослужащие войсковой части 58012 Конаевского гарнизона. По железной дороге в регионы доставлены автомобили с элементами понтонно-мостового парка, Урал-4320, плавающий транспортёр, средства связи и вспомогательное оборудование, передаёт BaigeNews.kz.

"В Северо-Казахстанской области переправа будет налажена в близ села Соколовка Кызылжарского района. Из-за наводнения здесь возникли проблемы с электроснабжением и доступом специалистов АО "Севказэнерго" к насосной станции. Кроме того, этим видом сообщения будет осуществляться перевозка местного населения, техники, материальных средств и животных", - сообщили в Минобороны.

В Акмолинской области ввиду разлива реки Есиль в Жаксынском районе на автомобильных дорогах возникло десять переливов. Кроме того, на трассе районного значения Киима – Терсакан произошло размытие и образовался крен моста.

Отсутствие дорожного сообщения чревато срывом посевной кампании. За мостом площадь сельхозугодий составляет свыше 100 тысяч гектаров.

Разливы талых вод привели к прекращению транспортного сообщения с населёнными пунктами Беловодское, Киевская, Чапаевская, Подгорная, Терсакан, Казахстан, Жаксыкировское, Ишимское, Жана-Киима, где проживают более 3,5 тысячи человек.

"Организация паромной переправы на реке Есиль в районе посёлка Киима снимет вопросы, связанные с перевозкой людей, техники и доставкой гуманитарной помощи", - уточнили в министерстве.

Подобное водное сообщение с 6 апреля установлено на реке Ойыл в Актюбинской области в районе населённых пунктов Шубаркудык и Ойыл. Паромной переправой уже воспользовались 1 568 местных жителей. Перевезено 137 единиц техники, доставлено 92 тонны гуманитарной помощи.

Всего в противопаводковых, аварийно-спасательных мероприятиях и в ликвидации последствий наводнения из состава инженерных войск задействованы 44 военнослужащих и четверо служащих, выделено 36 единиц техники. Специалисты войск восстанавливают нарушенное сообщение, обеспечивают электроэнергией обесточенные населённые пункты, устраняют заторы на реках путём подрыва льда.