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Две новые поликлиники построят в Алматы

Сегодня, 14:21
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21
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Фото: baigenews.kz

В Бостандыкском районе Алматы в 2024 году приступят к строительству поликлиник на 500 посещений для снижения нагрузки на медицинские организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Медицинские учреждения планируется построить по пр. Аль-Фараби с ул. Санаторной и пр. Гагарина с ул. Левитана.

"Оба земельных участка мы выкупили, они находятся в собственности города. Нам осталось получить необходимые государственные заключения и приступить к строительству — в этом году мы начнем", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

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