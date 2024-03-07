Две новые поликлиники построят в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы в 2024 году приступят к строительству поликлиник на 500 посещений для снижения нагрузки на медицинские организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Медицинские учреждения планируется построить по пр. Аль-Фараби с ул. Санаторной и пр. Гагарина с ул. Левитана.