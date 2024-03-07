Две новые поликлиники построят в Алматы
Сегодня, 14:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:21Сегодня, 14:21
112Фото: baigenews.kz
В Бостандыкском районе Алматы в 2024 году приступят к строительству поликлиник на 500 посещений для снижения нагрузки на медицинские организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Медицинские учреждения планируется построить по пр. Аль-Фараби с ул. Санаторной и пр. Гагарина с ул. Левитана.
"Оба земельных участка мы выкупили, они находятся в собственности города. Нам осталось получить необходимые государственные заключения и приступить к строительству — в этом году мы начнем", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев.
Самое читаемое
- Казахстанский боксер побил семикратного чемпиона в отборе на Олимпиаду-2024
- Племянника миллиардера Утемуратова осудили на пять лет в Казахстане
- Как обманывают казахстанских покупателей, рассказал мажилисмен
- Избитый в Караганде водитель скорой помощи подал иск
- Какие мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом, рассказали в Минфине